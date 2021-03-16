Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıktığı kayalıklardan inemeyen keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Kösepınarı mevkisinde bir keçinin çıktığı kayalıklarda 3 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgeye intikal etti.
Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi kayalıklardan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtardı.
Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika