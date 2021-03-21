Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı - Son Dakika

Osmaniye'de çıktığı kayalıklardan inemeyen keçi, dağcılık eğitimi almış gönüllü öğretmenlerden oluşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde kayalıklara çıkan bir keçinin 6 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan arama kurtarma ekibi, bölgeye gitti.
Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi kayalıklardan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda indirdi.
Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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