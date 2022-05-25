Osmaniye'de kayalıklardan düşen çoban yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de kayalıklardan düşen çoban yaralandı

25.05.2022 15:47
Osmaniye'de kayalıklardan düşen çoban yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.

Yarbaşı beldesinde hayvan otlatmak için dağlık araziye çıkan Mustafa Burgaç (56), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yaralanan Burgaç, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Burgaç'ı düşerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Burgaç, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

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