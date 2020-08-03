Osmaniye'de kaybolan çocuk çöken duvarın altında ölü bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de kaybolan çocuk çöken duvarın altında ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk, boş bir evin yıkılan istinat duvarının altında ölü bulundu.

Osmaniye'de kaybolan çocuk çöken duvarın altında ölü bulundu, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk, boş bir evin yıkılan istinat duvarının altında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde oyun oynamak için çıkan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, akşam eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından çevrede aranan çocuk, evlerinin birkaç sokak uzağındaki kullanılmayan bir evin yıkılmış istinat duvarının altında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yusuf Efe'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kaybolan çocuk çöken duvarın altında ölü bulundu - Son Dakika
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