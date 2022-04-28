Osmaniye'de kaybolan kadın bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de kaybolan kadın bulundu

28.04.2022 09:48
Osmaniye'de kaybolan kadın bulundu

Osmaniye'de kendisinden haber alınamadığı için arama çalışması başlatılan kadın bulundu.

Osmaniye'de kendisinden haber alınamadığı için arama çalışması başlatılan kadın bulundu.

Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi'nde oturan Necla Yücel (40), dün akşam saatlerinde evden ayrıldı.

Yücel'in eve dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Yücel, evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki boş dere yatağında bulundu.

Yücel, sağlık kontrolü için ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine götürüldü.

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Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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