Osmaniye'de kaybolan Ömer, Gaziantep'te bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de kaybolan Ömer, Gaziantep'te bulundu

10.07.2022 14:17
Osmaniye'de kaybolan Ömer, Gaziantep'te bulundu

Osmaniye'de yaklaşık 12 gün önce evinden ayrılan 16 yaşındaki Ömer Ükünç, Gaziantep'te bulundu.

Osmaniye'de yaklaşık 12 gün önce evinden ayrılan 16 yaşındaki Ömer Ükünç, Gaziantep'te bulundu.

Osmaniye merkez Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 12 gün önce çıkan 16 yaşındaki Ömer Ükünç'ten bir daha ailesi haber alamadı. Küçüklüğünde geçirdiği trafik kazasından dolayı yaşadığı travma nedeniyle kendisini idrak etmekte zorlanan Ükünç'ün kaybolduğu ihtimali üzerinde durulurken, aile polis ve jandarmaya da kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ükünç, Osmaniye genelinde aranırken Gaziantep'ten arayan bir polis Ükünç'ün bir yurtta kaldığını söyledi. Gelen telefonun ardından Gaziantep'e hareket eden aile, Ükünç'ün kaldığı yurda gitti. Yurt görevlileri ile polis nezaretinde görüşen aile bireyleri Ükünç'ü yurttan aldı.

Yeğeninin sağ salim bulunduğunu ifade eden amca Ömer Ükünç, "Ömer Gaziantep'te bulundu. İki gündür orada bir yurtta kalıyormuş. Gelen telefonla hemen Gaziantep'e gittik. Ömer'i yurttan aldık. Şükürler olsun bayram günü rabbim Ömer'i bize bağışladı" dedi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaybolan Ömer, Gaziantep'te bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de kaybolan Ömer, Gaziantep'te bulundu - Son Dakika
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