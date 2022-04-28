Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

28.04.2022 01:41

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve sara hastası olduğu iddia edilen Necla Yücel (40), için arama çalışması başlatıldı.

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve sara hastası olduğu iddia edilen Necla Yücel (40), için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçesi Söğütlügöl Mahallesi'nde ablasıyla birlikte yaşayan sara hastası Necla Yücel, iddiaya göre akşam saatlerinde evden çıktı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte eve dönmeyen Yücel'i merak eden aile bireyleri komşuların da desteğiyle evin yakınlarında aramaya koyuldu. Aramalardan sonuç alamayan aile bireyleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Necla Yücel'i aramaya başladı. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarına ormanlık alandan başladığı öğrenildi.

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

YORUMLAR
500
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 479 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 479 oldu

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 01:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement