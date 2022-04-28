Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu

28.04.2022 08:36

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan sara hastası kadın evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan sara hastası kadın evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlügöl Mahallesi'nde ablasıyla birlikte yaşayan sara hastası Necla Yücel, akşam saatlerinde evden çıktı. Aile bireyleri ve komşuların aramalarının sonuçsuz kalması üzerine olay 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da desteği ile Necla Yücel'i aramaya başladı. Gece saatlerinde ormanlık alanda başlatılan arama çalışmalarına jandarma köpeklerinin de destek vermesiyle Yücel, yaklaşık 9 saat sonra evinden 2 kilometre uzaklıkta Bozarmut mevkisinde jandarma ekiplerince bulundu.

Bulunduğu yerde ilk sağlık kontrolleri yapılan Necla Yücel, sağlık ekipleri nezaretinde kontrol amaçlı Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu
Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu
Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu
Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu

YORUMLAR
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Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu - Son Dakika
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