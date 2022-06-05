Osmaniye'de kaybolduğu sanılan kişinin minibüsle Gaziantep'e gittiği tespit edildi - Son Dakika
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Osmaniye'de kaybolduğu sanılan kişinin minibüsle Gaziantep'e gittiği tespit edildi

05.06.2022 22:19
Osmaniye'de kaybolduğu sanılan kişinin minibüsle Gaziantep'e gittiği tespit edildi

Osmaniye'de, arkadaşıyla seyahat ettiği araçtan otoyolda inen ve geri dönmeyince kaybolduğu sanılan kişinin Gaziantep yönüne giden minibüse bindiği belirlendi.

Osmaniye'de, arkadaşıyla seyahat ettiği araçtan otoyolda inen ve geri dönmeyince kaybolduğu sanılan kişinin Gaziantep yönüne giden minibüse bindiği belirlendi.

Arkadaşıyla Osmaniye'den Gaziantep yönüne seyahat eden İ.E, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kızlaç Tüneli yakınlarında yürüyeceğini söyleyerek, araçtan indi.

Cep telefonunu araçta bırakan İ.E'nin geri gelmemesi üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaptıkları araştırmada, İ.E'nin otoyolun yakınlarında bulunan dinlenme tesisine geldiğini ve burada Gaziantep yönüne giden bir minibüse bindiğini güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kaybolduğu sanılan kişinin minibüsle Gaziantep'e gittiği tespit edildi - Son Dakika

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