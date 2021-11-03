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Osmaniye'de kayıp kardeşler bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de kayıp kardeşler bulundu

03.11.2021 08:37
Osmaniye'de kayıp kardeşler bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan 12, 17 ve 19 yaşındaki üç kardeş bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan 12, 17 ve 19 yaşındaki üç kardeş bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi'nin Yeniceharuniye Mahallesi Çirişli Yazı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşayan Kader Ç. (19), Birsen İ. (17) ve Fatih İ. (12) isimli kardeşler iddiaya göre dün akşam saatlerinde evde çıkan bir tartışmadan dolayı evden çıkarak bir daha da geri dönmediler. Gece saatlerinde yakınları tarafından aranan çocuklar bulunamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi yakınları ve polis tarafından her tarafta aranan çocuklardan Kader İ. ve Fatih İ. akşam saatlerinde yaşadıkları mahallenin yakınında bir markete geldiği sırada vatandaşların görüp tanımaları üzerine polise haber verilerek bulundu.

İki kardeş diğer kayıp kardeşleri Birsen İ.'nin mahalle yakınında bir arazide olduğunu söylediler. Kardeşlerin yer göstermeleri ile bölgede polis ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama kurtarma çalışması sonucu Birsen İ. yine evlerine yakın bir bölgede bulundu. Bulunan kardeşler önce sağlık kontrolüne ardından da işlemleri için Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Kız kardeşlerden Kader Ç.'nin evli olduğu öğrenilirken, alınan ilk beyanlarında evde yaşanan bir tartışmaya kızarak evi terk ettikleri öğrenildi. - OSMANİYE

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kayıp kardeşler bulundu - Son Dakika


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