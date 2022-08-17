Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

Osmaniye'de kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 çalıntı araç, 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 205 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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