Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

17.08.2022 16:46
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

Osmaniye'de kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı.

Osmaniye'de kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 çalıntı araç, 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 205 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Osmaniye'de gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı Osmaniye'de gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı Osmaniye'de yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı Osmaniye'de yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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