Fuhuştan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 'fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan G.B. isimli kadını teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla kadını gözaltına aldı.

Osmaniye 'de 'fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

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