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Osmaniye'de kıl keçisi ıslah projesi

1 saat önce

Osmaniye'de "Kıl Keçisinde Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Osmaniye'de kıl keçisi ıslah projesi, System.String[]

Osmaniye'de "Kıl Keçisinde Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.


Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı ile imzaladıkları projenin ikinci dönem uygulamasına başlanıldığını belirtti.


Proje kapsamında 151 yetiştiriciye 7 milyon 800 bin 85 lira destekleme ödemesi yapıldığını ifade eden Sağlam, çalışmanın küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yetiştiricilere hayvan ıslahını öğrettiğini kaydetti.

Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı da, projesinin ikinci 5 yıllık döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

İbrahim Sağlam, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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