Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi - Son Dakika

Haftalık olarak güncellenen koronavirüs renk tablosunda yüksek riskli iller arasında yer alan Osmaniye'de tam kapanma kurallarına uyulmadı.

ASKER UĞURLAMA TÖRENİ ZANNEDİLDİ

Şehir merkezinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olaydan yansıyan görüntülere göre, kısıtlamaya rağmen ana yolda kalabalık oluştu. Söz konusu kalabalığın asker uğurlamak için bir araya geldiği sanılsa da gerçek bu değildi. Ana yolu kapatan kişilerin şehit yakını olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

ASKERDE ŞEHİT OLAN YAKINLARI İÇİN TOPLANDILAR

Minibüs ve otomobillere doluşarak ana yolu kapatan kişiler, havaya silah sıkıp sloganlar attı. "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" nidaları sokaklarda yankılanınca olaya polis müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından kısa sürede dağılan kalabalık, askerde şehit olan bir yakınları için toplanmıştı.