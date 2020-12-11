Osmaniye'de kısıtlama sürecinde alkollü içecek satılmayacak - Son Dakika

Osmaniye'de korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde açık kalan market ve büfelerde alkollü içeceklerin satılmaması kararı alındı.

Korona virüs (Covid-19) salgınında bulaşın önlenmesi amacıyla ilave alınan ek tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen market, büfe gibi iş yerlerinde alkollü içecek satışı yapılmaması kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması ve belirtilen iş yeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü içecek satamayacaklarına dair bilgilendirme yapılacak" denildi.

Alınan kararlara uymayan iş yerlerine Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - OSMANİYE