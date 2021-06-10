Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı. İddiaya göre, merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan G.U, kocası S.U. ve aynı evde yaşadıkları görümcesi E.U'ya uyudukları sırada tüfekle ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, G.U'yu gözaltına aldı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

Sergen Yalçın ile yola devam! Çifte kupalı hoca ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı

Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, kıyasa tutulduğu Şenol Güneş hakkında methiyeler düzdü

Bu nasıl vicdansızlık! Yolda oynayan yavru köpeği ezip yoluna devam etti

Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak

Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu

Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti