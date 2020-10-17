Osmaniye'de koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Vali Yılmaz, Ahmet Cevdet Paşa salonunda gerçekleşen toplantıda, kent genelinde planlanan 159 projeden 45'inin tamamlandığını, 81'inin sürdüğünü, 4'ünün ihale aşamasında olduğunu, 3'ünün yer tesliminin yapıldığını, 4'ünün tasfiye edildiğini, 22'sine de henüz başlanamadığını belirtti.

Devam eden projelerle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Kentimizde 2020 yılında toplam bedeli 3 milyar 646 milyon 808 bin lira olan 159 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu projelere 597 milyon 652 bin lira ödenek ayrıldı. 2020 yılı dönem sonu itibarıyla 268 milyon 471 bin lira harcama yapılarak yüzde 45 nakdi gerçekleşme sağlandı. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda baktığımızda en büyük harcamaların yüzde 54,8'lik payla ulaştırma sektörüne, yüzde 19 sağlık sektörüne ve yüzde 12 eğitim sektörüne yapıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.