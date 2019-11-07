Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi

Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi.

Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi.


Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Merkezi işbirliğinde, OKÜ amfisinde düzenlenen etkinlik kapsamında, film gösterimi yapıldı ve Kore- Türkiye ilişkileri semineri gerçekleştirildi.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Güney Kore hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, OKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu, dekanlar ve öğretimüyeleriyle öğrenciler katıldı.

Osmaniye, Korkut, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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