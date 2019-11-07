Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi.

Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Merkezi işbirliğinde, OKÜ amfisinde düzenlenen etkinlik kapsamında, film gösterimi yapıldı ve Kore- Türkiye ilişkileri semineri gerçekleştirildi.

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İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"