Osmaniye'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden bir kişi için çevrim içi mevlit okutuldu - Son Dakika

Cenaze evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kur'an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye 'nin farklı illerindeki ve Almanya 'daki Yılmaz'ın yakınları katıldı.

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