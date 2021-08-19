Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlere katılmaya devam ediyor.

Vali Yılmaz, Osmaniye Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'ndeki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Denetim sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, pozitif vaka sayılarında ülke çapında bir artış yaşandığını ve bunun bir an önce aşağılara çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bu nedenle tedbirleri asla elden bırakmamamız ve aşı olmayan vatandaşlarımızın mutlaka bir an evvel aşı olması gerekiyor. Şu anda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 99'u aşı olmayan vatandaşlarımız. Artık şu çok net anlaşılıyor ki aşı bu virüsten koruyor. Bu nedenle mutlaka vakit kaybetmeden aşı olmamız lazım." diye konuştu.