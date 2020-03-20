Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası - Son Dakika
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası
6 saat önce
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, yurt dışından gelen ve evlerinde izlemeye alınan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira ceza verildi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, yurt dışından gelen ve evlerinde izlemeye alınan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira ceza verildi.
Yeşilyayla köyünde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen R.G, Ö.F. ve R.G, Sumbas Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince evlerinde takibe alındı.
Evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:28 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs karantinasını ihlal eden 5 kişiye para cezası Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak