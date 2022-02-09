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Osmaniye'de köy okulu alev alev yandı - Son Dakika

Osmaniye'de köy okulu alev alev yandı

09.02.2022 01:15
Osmaniye'de köy okulu alev alev yandı

OSMANİYE'de Yarpuz İlkokulu, çıkan yangında alev alev yanarak küle döndü.

OSMANİYE'de Yarpuz İlkokulu, çıkan yangında alev alev yanarak küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Yarpuz köyünde bulunan Yarpuz İlkokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tek katlı ve 3 dersliğin bulunduğu ilkokuldan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Eski yapı olduğu öğrenilen okul, kısa sürede alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.


Osmaniye'de köy okulu alev alev yandı
Osmaniye'de köy okulu alev alev yandı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Yarpuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de köy okulu alev alev yandı - Son Dakika


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