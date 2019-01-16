Osmaniye'de Köyleri Su Bastı (3)
1 saat önce
ÇIKTIKLARI ÇATIDAN 8 SAAT SONRA KURTARILDILARKadirli ilçesi Hardallık Mahallesi'nde tarım arazisi içerisine inşa edilen 2 ev, araziyi su basmasıyla sular altında kaldı.
ÇIKTIKLARI ÇATIDAN 8 SAAT SONRA KURTARILDILAR Kadirli
ilçesi Hardallık Mahallesi'nde tarım arazisi içerisine inşa edilen 2 ev, araziyi su basmasıyla sular altında kaldı. Evlerde bulunan Durdunaz, İmdat, Medet ve Tülay Akyüz, çatıya çıkarak yaklaşık 8 saat kurtarılmayı bekledi. Adana
kent merkezinden harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD
) ekipleri, su altında kalan evin olduğu bölgeye botla girdi. Ekipler, ilk olarak Tülay ve Medet Akyüz'ü kurtardı. Yeniden bölgeye giden botla İmdat ve Durdunaz çifti de AFAD ekipleri tarafından çatıdan alındı. Binadaki büyük ve küçükbaş hayvanları ise kurtarma çalışmaları sürerken, Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
ve beraberindekiler bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:27 Kaynak: DHA
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