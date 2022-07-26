Alibeyli Mahallesi 'nde yıkım kararı bulunan boş okul binasını kontrol etmek için gelen hademe, tuvalet kısmında bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Alibeyli Mahallesi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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