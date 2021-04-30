Osmaniye'de kumar oynayan 11 kişiye 38 bin lira ceza - Son Dakika

Osmaniye'de kumar oynayan 11 kişiye 38 bin lira ceza
30.04.2021 11:45
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 11 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafeden toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası uygulandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 11 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafeden toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. isimli şahsın yayla evinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda ihbarı doğruladı. Yayla evine operasyon düzenleyen ekipler şahısları kumar oynarken suçüstü yakaladı. Yakalanan 11 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeden toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası uygulandı.
Operasyon sırasında delil niteliği taşıyan iskambil kağıtlarıyla masa üzerinde bulunan paralara el konuldu. - OSMANİYE
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