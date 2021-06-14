OSMANİYE'DE KUMAR OYNAYAN 37 KİŞİYE 116 BİN 550 TL CEZA - Son Dakika

OSMANİYE'de koronavirüs salgınına rağmen kıraathanede kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 116 bin 550 TL ceza kesildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 11 masada toplamda 37 kişinin sosyal mesafeyi ihlal ettiği, işyeri sahibinin ise pandemi dönemindeki kurallara uymadığını saptadı. Suçüstü yakalanan 37 kişiye 'kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal' nedeniyle 116 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.