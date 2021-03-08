Kumar oynayan 7 kişiye 51 bin 116 lira ceza kesildi - Son Dakika

Osmaniye'de bir evde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 52 bin 116 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45009 Sokak'taki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Eve yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 7 şüpheliye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 52 bin 116 lira para cezası verildi.

Şüphelilerin, operasyon anında pencereden sokağa attığı oyun kağıtları, polis kamerasına yansıdı.