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Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası verildi

21.06.2021 09:47
Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası verildi, System.String[]

Osmaniye'de iki ayrı iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 54 bin 310 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'de iki ayrı iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 54 bin 310 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi 15525 Sokak'ta bir kıraathane ile Alibeyli Mahallesi Şehit Mehmet Tatlı Sokak'taki bir dernek lokalinde kumar oynandığı ihbarı üzerine iki iş yerine de baskın düzenledi.

Baskında kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 54 bin 310 lira ceza kesildi.

Her iki iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Alibeyli Mahallesi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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