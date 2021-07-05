Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Osmaniye'de yaz dönemi Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı.

Öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilerek kursa başlaması sağlandı.

İl Müftüsü Ali Çakmak, AA muhabirine Müslüman çocukların camiyle buluştuğu ve cami merkezli hayatın ilk adımının atıldığı yaz Kur'an kurslarının başladığını söyledi.

Camilerin geçmişten bugüne birçok alana hizmet verdiğini dile getiren Çakmak şunları kaydetti:

"Camilerimiz yeri gelmiş medrese, yeri gelmiş istişare toplantılarının yapıldığı yerler, Peygamber Efendimiz zamanında da spor müsabakalarının yapıldığı yerler olmuş. Günümüz dünyasında ise namaz kılma ve Kur'an öğretme noktasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Temennimiz camilerimizin yaz döneminde de boş kalmaması. Nasıl anne baba çocuklarını okula gönderirken ihtimam gösteriyorsa, yaz Kur'an kursuna gönderirken de aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Dinimizin, maneviyatın, Kur'an eğitiminin, İslam ahlakının gençler için önemli olduğu hissiyatıyla çocuklarımızı camiyle buluşturmamız gerekiyor."

Kurslarda yaş sınır olmadığını ifade eden Çakmak, "Çocuklarımızın sosyalleşmeleri adına, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı olan ve bu değerlerden vazgeçmeyecek nesiller yetiştirmek adına bu kurslarımıza önem veriyoruz. Osmaniye merkezde 160 camimiz var. Kent merkezinde 300, ilçelerle birlikte 700 personelle camilerimizde hizmet veriyoruz. Bu süre zarfında en az 5 bin çocuğu camilerimizle buluşturmayı arzuluyoruz." dedi.

Selahaddin Eyyubi Camisi İmam Hatibi Murat Yılmaz da kurslara kayıtların devam ettiğini belirterek, "Bugün itibarıyla ülke genelinde tüm cami ve kurslarımızda 2021 yılı yaz dönemi Kur'an kurslarımız başladı. Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle kurslarımız yapılamamıştı. Çok şükür bu sene salgınla mücadelede elde ettiğimiz başarı neticesinde yeniden öğrencilerimizle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Kurslarımıza öğrencilerimiz, salgın hastalığa karşı önlemlerini alarak geliyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına burada oldukça dikkat ediliyor. Cami ve kurs girişlerinde tek tek öğrencilerimizin ateşleri kontrol edilmektedir." diye konuştu.