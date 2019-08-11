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Osmaniye'de Kurban Bayramı

18 dakika önce

Bayram namazından detaylar Osmaniye'de Kurban Bayramı Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti.

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Bayram namazından detaylar Osmaniye'de Kurban Bayramı
Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Belediye ekipleri, cami içleri ve çevresini gül sularıyla yıkadı.
Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu verdiği vaazda, bayramların tatil olarak anlaşılması yerine bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:45 Kaynak: AA
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