Osmaniye'de Kurban Bayramı

Bayram namazından detaylar Osmaniye'de Kurban Bayramı Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti.

Bayram namazından detaylar Osmaniye'de Kurban Bayramı

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Belediye ekipleri, cami içleri ve çevresini gül sularıyla yıkadı.

Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu verdiği vaazda, bayramların tatil olarak anlaşılması yerine bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

Son dakika! Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Anadolu'nun ilk camisi, bayram namazı nedeniyle doldu taştı