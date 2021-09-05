Son dakika haber... Osmaniye'de kurulan güneş enerjisi santrali kentteki yatırım ve projelere finansal kaynak olacak - Son Dakika

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Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bir yıl önce hizmete sokulan 3 bin 640 güneş panelinden oluşan enerji santrali yaklaşık 9 bin konutun 1 günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İl Özel İdaresi tarafından 20 bin metrekare alana kurulan güneş enerji santrali konutların elektrik ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra kentteki yatırımlar için de kaynak oluşturuyor.

Santralin enerji satışından elde edilen yaklaşık 200 bin liralık aylık gelir, İl Özel İdare kasasına aktarılarak kentteki diğer kalkınma projeleri ve yatırımlar için kullanılıyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, güneş enerjisi santralinin kentin stratejik öneme sahip güney kavşak noktasında olduğunu söyledi.

Osmaniye'nin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlayarak vatandaşların refah seviyesini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Osmaniye'mize yakışacak ve enerji üretim kapasitemizi artıracak bir projeyi hayata geçirdik. İl Özel İdaremiz tarafından Cevdetiye beldesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 20 bin metrekare alana kurduğumuz 3 bin 640 panel bulunan güneş enerjisi sistemimiz sayesinde ilimizin enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu projeyle hem kentimizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağız hem de elde edilen maddi değerle kentimize yaraşır projeleri tek tek hayata geçireceğiz." diye konuştu.