Osmaniye'de kuşlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de kuşlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'de kuşlar için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Osmaniye'de kış şartlarında zorluk yaşayan kuşlar için dağcılar tarafından doğaya yem bırakıldı.

Osmaniye'de kuşlar için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Osmaniye'de kış şartlarında zorluk yaşayan kuşlar için dağcılar tarafından doğaya yem bırakıldı.

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Osmaniye'nni Kadirli ilçesi yakınlarındaki Karatepe Aslantaş Milli Parkına gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde hayvanları da unutmadı.

Dağcılar, yanlarında getirdikleri yemleri plastik şişelere doldurarak hazırladıkları yemlikleri kuşlar için ağaçlara astı.

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, üyeleriyle düzenledikleri doğa yürüyüşünde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşları da unutmadıklarını kaydetti.

Gaziantep, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu kez Osmaniye'de ortaya çıkan "Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı
Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 16:23:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de kuşlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]