Osmaniye'de Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri
2 saat önce
Osmaniye'de Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Osmaniye
'de Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Vali Coşkun, Tosyalı Şube Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Coşkun, burada yaptığı açıklamada, okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.
Okuma alışkanlığının arttırılmasının önemsendiğini ifade eden Coşkun, okul ziyaretlerinde öğrencilere derslerinin yanı sıra mutlaka kitap okumalarını da tavsiye ettiğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:02 Kaynak: AA
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