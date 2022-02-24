OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ - Son Dakika
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OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ

24.02.2022 15:21

OSMANİYE'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve reklam panolarının bulunduğu direkler devrildi, aralarında adliye ve deftardarlık binalarının da bulunduğu bazı iş yerlerinin ise çatısı uçtu.

OSMANİYE'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve reklam panolarının bulunduğu direkler devrildi, aralarında adliye ve deftardarlık binalarının da bulunduğu bazı iş yerlerinin ise çatısı uçtu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının devrilmesine neden oldu. Yıkılan duvar yoldan geçen bir kişinin ayağından hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Fakıuşağı Mahallesi'nde ise bir işyerinin önündeki çatı yola uçtu. Polis ekipleri, yolu şerit çekerek önlem aldı. Yine aynı bölgede, bazı reklam panolarının direkleri devrildi. Yol kenarlarındaki bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazılarını ise kırılan dalları yola düştü. Bir ağaç ise park halindeki otomobilin üzerine devrilerek zarara neden oldu. Valilik kompleksi içerisinde bulunan adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ
OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇ VE PANOLAR DEVRİLDİ - Son Dakika
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