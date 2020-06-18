Osmaniye'de LGS öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi alınacak tedbirlerle alakalı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya başkanlık eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak salgın döneminde ilk kez yüz yüze sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uyularak sınav yapılacağını belirtti.



Sınav yapılacak okullarda bütün tedbirlerin alındığını ifade

Albak, "Eğitim sistemimizin alt yapısının sağlam olması pandemi sürecinde zorlukları aşmamızda önemli rol oynadı. Cumartesi gerçekleştirilecek LGS'de de gerekli tedbirlerimizi aldık. Hep birlikte başarıyla sınav sürecini tamamlayacağız. Okullarımıza sınav öncesi temizlik malzemeleri, sınavda kullanılacak olan el dezenfektanları, maske, eldiven ve koruyucu siper maske gibi malzemeler hazır. Öğrencilerimize başarı diliyorum." diye ifade etti.