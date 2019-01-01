Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Lise Öğrencilerine Okçuluk Eğitimi

Osmaniye'de Lise Öğrencilerine Okçuluk Eğitimi

1 saat önce

Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "Yay Hayatım, Ok Niyetim, Hedef Amacım Projesi" kapsamında öğrencilere okçuluk eğitimi verilmeye başlandı.

Osmaniye'de Lise Öğrencilerine Okçuluk Eğitimi, System.String[]
Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "Yay Hayatım, Ok Niyetim, Hedef Amacım Projesi" kapsamında öğrencilere okçuluk eğitimi verilmeye başlandı.




Vali Ömer Faruk Coşkun, proje kapsamında okçuluk eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Coşkun'a proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Orkun Limoncuoğlu, okçuluğun Türk İslam kültüründe önemli yere sahip olduğunu belirtti.


Proje sayesinde kentte okçuluk sporuna ilginin artacağına inandığını ifade eden Limoncuoğlu, şöyle devam etti:

"Lise yaş grubundaki öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanmasını istiyoruz. Türk İslam kültüründe çok önemli yer tutan okçuluk sporunun genç nesillerce tanınması ve sevilmesini önemsiyoruz. Projeyle diğer okullardan öğrencilerinde katılımıyla 40 öğrenciye okçuluk teorik ve uygulamalı eğitim verilerek yarışma yapmaları sağlanıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi

Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu! AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:32:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Lise Öğrencilerine Okçuluk Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]