Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı

27.03.2022 15:18
Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı

Osmaniye'de seyir halindeki otomobilin LPG tankının patlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Osmaniye'de seyir halindeki otomobilin LPG tankının patlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Alevlere teslim olan otomobilde zaman zaman patlama sesleri duyulurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. idaresindeki 06 MIH 85 plakalı otomobilin seyir halindeyken LPG tankı patladı. Sürücü Yusuf S. kendisini can havliyle dışarıya atmaya başarırken yangın nedeniyle otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından olay yerine yakın yerde bulunan benzin istasyonuna götürülen yaralı Yusuf S., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alevlere teslim olan otomobilde zaman zaman patlamalar yaşanırken Osmaniye Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı
Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı
Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı
Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı

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Otomobil, Osmaniye, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de LPG tankı patlayan otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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