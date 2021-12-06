Madde bağımlısı kişiye polisin projesiyle yardım eli uzandı - Son Dakika

Osmaniye'de 7 yıldır uyuşturucu kullanan kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "Anne Ben Geldim" projesi sayesinde işine ve önceki hayatına dönmeye hazırlanıyor.

Alibekirli Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 32 yaşındaki Yılmaz M.Ö, 7 yıl önce arkadaşlarının teşvikiyle uyuşturucu kullanmaya başladı.

Ailesi, arkadaş çevresini ve işini kaybeden oğullarını defalarca uyuşturucu tedavisi için kliniğe yatırdı fakat başarılı olamadı.

Bir komiserin durumu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk'e iletmesi üzerine, proje kapsamında aile ziyaret edildi.

Ocaktürk ile görüşen Yılmaz M.Ö, uyuşturucuyu bırakacağına ve tedavi olacağına dair söz verdi.

Bunun üzerine Ocaktürk, bağımlı kişiye tedavisi ve uyuşturucu nedeniyle kaybettiği eski işine dönebilmesi için devletin her şeyi yapacağını belirtti.

Yılmaz M.Ö, narkotik ekipleriyle elinde çiçekle geldiği evinde anne ve babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Sevgi Ö, polis teşkilatına teşekkür ederek, "Oğlumu bana tekrar bağışladınız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Baba Süleyman Ö, yıllardır oğlunu uyuşturucu batağından kurtarmak için her şeyi yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade ederek, "Devletimizden, polisimizden Allah razı olsun. Bizim evimize kadar gelip dinlediler. Oğlumuzun kurtulmasına yardımcı olacaklarını söylediler. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Yılmaz M.Ö. ise uyuşturucuya arkadaş ortamında başladığını kaydederek, "Tüm anne ve babaların evlatları da inşallah benim gibi kurtulur. Narkotik müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.