Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı - Son Dakika
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Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı

30.05.2022 00:24

Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı Yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 çocuk mahalle sakinleri tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı Osmaniye'de bir evde çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri olası facianın önüne geçti.

Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı

Yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 çocuk mahalle sakinleri tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir evde çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri olası facianın önüne geçti. İçerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 çocuk mahalle sakinleri tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1551 Sokak'ta bulunun bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gelmesini bekleyen mahalle sakinleri bu sırada içerde çocukların olduğunu öğrendi. Bunun üzerine evin kapısını kıran vatandaşlar yangın nedeniyle içerde oluşan dumandan etkilenen 5 çocuğu dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince içerde tutuşan perde ve çekyat söndürülürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen çocuklara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın görgü şahitlerinden mahalle sakini bir kadın, "Büyük kıza sordum. Yangın pervaneden çıktı diyor da evin elektriğini ben kestim. Elektrik vardı. Öyle bir şey olsa elektrik yanmazdı. Sanırım çakmakla çekyatı yakmışlar. Baktım vantilatörde siyahlıkta yoktu" diye konuştu.

Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı
Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı
Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı
Osmaniye'de mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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