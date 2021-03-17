Osmaniye'de marketten içki ve para çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.Y. olduğu tespit eden ekipler, zanlıyı yakaladı.

Uzunbanı Mahallesi'nde bir marketten içki ve miktar para çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde bir marketten içki ve para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti