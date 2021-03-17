Osmaniye'de marketten içki ve para çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir marketten içki ve para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Uzunbanı Mahallesi'nde bir marketten içki ve miktar para çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.Y. olduğu tespit eden ekipler, zanlıyı yakaladı.
A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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