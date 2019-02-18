Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Masa Tenisi Heyecanı Sona Erdi

Osmaniye'de Masa Tenisi Heyecanı Sona Erdi

2 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları sona erdi.

Osmaniye'de Masa Tenisi Heyecanı Sona Erdi, System.String[]
Osmaniye'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Anadolu Yıldızlar Ligi"(ANALİG) projesi, Türkiye'nin yıldız adayları Osmaniye'de buluştu.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonunda iki gün boyunca devam eden Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman illerinden 9 kız ve 9 erkek toplamda 90 sporcunun katıldığı müsabakalarda takımlar çeyrek final için mücadele ettiler.

Ödül töreninde sporcularla bir araya gelen Osmaniye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu gençlerin bu tür organizasyonların içinde bulunmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Ayrıca geleceğimizin teminatı olan birbirinden yetenekli gençlerimizin, derslerinin yanı sıra sporda da bu denli başarılı olmaları gurur vesilesidir" dedi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özasarı ve Osmaniye Masa Tenisi İl temsilcisi Hanifi Kaplan tarafından verildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

Osmaniye, Spor
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