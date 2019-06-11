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Osmaniye'de "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesi

5 saat önce

Osmaniye'de "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesinde görev alanlara teşekkür belgesi verildi.

Osmaniye'de
Osmaniye'de "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesinde görev alanlara teşekkür belgesi verildi.
Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen programda konuşan Osmaniye Valisi Faruk Coşkun, projede emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Proje kapsamında öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek onlara yardımcı olduğunu ifade eden Vali Coşkun, projenin gelecek yılda genişletilerek devam ettirmek istedikleri belirtti.
Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Osman Şevket İyi de projeye 22 kurumun destek verdiğinin altını çizerek bin 668 ihtiyaç sahibi ailenin faydalandığı kaydetti.
Konuşmalardan ardından Vali Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Albak, projede yer alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgesi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Osmaniye, Meslek Lisesi, Güncel
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