Osmaniye'de "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesi

Osmaniye
'de "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesinde görev alanlara teşekkür belgesi verildi.
Valilik Ahmet Cevdet Paşa
Salonunda düzenlenen programda konuşan Osmaniye Valisi Faruk Coşkun
, projede emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Proje kapsamında öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek onlara yardımcı olduğunu ifade eden Vali Coşkun, projenin gelecek yılda genişletilerek devam ettirmek istedikleri belirtti.
Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Osman Şevket İyi de projeye 22 kurumun destek verdiğinin altını çizerek bin 668 ihtiyaç sahibi ailenin faydalandığı kaydetti.
Konuşmalardan ardından Vali Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Albak, projede yer alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgesi verdi.