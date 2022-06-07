Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı

07.06.2022 16:39
Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, tek katlı metruk binada çökme meydana geldi.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, tek katlı metruk binada çökme meydana geldi. Binanın enkazından çıkarılan 1 kişi, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta bulunan tek katlı kullanılmayan binada saat 14.45 sularında henüz nedeni bilinmeyen çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası  enkaz altında kalarak yaralanan 1 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü. AFAD ekiplerince enkaz kontrol edilerek, başka birinin olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı
Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı
Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı
Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı
YORUMLAR
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Osmaniye'de metruk binada göçük altında kalan kişi yaralandı Osmaniye'de metruk binada göçük altında kalan kişi yaralandı Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı
Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet, Toprakkale, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
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