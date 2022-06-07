İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta bulunan tek katlı kullanılmayan binada saat 14.45 sularında henüz nedeni bilinmeyen çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ( AFAD ) bağlı kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası enkaz altında kalarak yaralanan 1 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü. AFAD ekiplerince enkaz kontrol edilerek, başka birinin olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet, Toprakkale, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de metruk bina çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

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