Osmaniye'de metruk binada göçük - Son Dakika
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Osmaniye'de metruk binada göçük

07.06.2022 17:02
Osmaniye'de metruk binada göçük

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, metruk binada göçük altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, metruk binada göçük altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tek katlı metruk binanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Bu sırada evde bulunan Soner A. enkaz altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince evden çıkarılan Soner A, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de metruk binada göçük
Osmaniye'de metruk binada göçük
Osmaniye'de metruk binada göçük
Osmaniye'de metruk binada göçük

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de metruk binada göçük - Son Dakika

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