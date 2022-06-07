Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tek katlı metruk binanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de metruk binada göçük - Son Dakika

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