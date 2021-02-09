Metruk binada kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesine kullanılmayan metruk binada kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Merkez Mahallesi'nde metruk bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine binaya operasyon düzenledi.

Binanın kapısının asma kilitle kapalı olduğunu gören polis, içeride kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiyi pencereden çıkardı.

Şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Bir zanlıya da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.