Osmaniye'de metruk binalar yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de metruk binalar yıkıldı - Son Dakika

Osmaniye'de metruk binalar yıkıldı

6 saat önce

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Suçlara Yuva Kalmasın' projesi kapsamında metruk binalar belediyeye ait iş makineleriyle yıkıldı.

Osmaniye'de metruk binalar yıkıldı, System.String[]

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Suçlara Yuva Kalmasın' projesi kapsamında metruk binalar belediyeye ait iş makineleriyle yıkıldı.


Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Yediocak Mahallesinde belirlenen iki ayrı metruk bina polis gözetiminde yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Çevre halkının güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlerin mesken haline getirdiği metruk binaların tespiti durumunda yıkımların süreceği bildirildi.


Mahalle muhtarları ise bu çalışmadan dolayı, başta İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş olmak üzere emeği geçen tüm polislere ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, metruk binaların yıkımı ile suç yuvalarının ortadan kaldırıldığını ve vatandaşların huzur bulduğunu söylediler. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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