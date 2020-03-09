Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı - Son Dakika

Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı

7 saat önce

Bahçe ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" düzenledi.

Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı, System.String[]

Bahçe ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" düzenledi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, meyve bahçesindeki budama etkinliğinde yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursun 6 gün devam edeceğini belirtti.


Kursta, 20 kursiyere eğitim verildiğini ifade eden Müftüoğlu, kurs sayesinde meyve ağaçlarında budama işlemlerinin daha bilinçli yapılarak verim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmadan sonra kursiyerlere Ziraat Mühendisi Hüseyin Selçuk ve Ziraat Teknikeri Murat Yüksel tarafından eğitim verildi.

Ahmet Refik, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:16 Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı
21:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hafter ile görüştü
21:15 Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü
21:14 Mersin'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma
21:14 Erdoğan: Suriye'deki insani drama hiçbir Avrupa ülkesi kayıtsız kalamaz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:18:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]