Osmaniye'de MHP'nin Seçim Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı
19 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP
) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ahmet Köksal
idaresindeki 80 EV 739 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Kadirli- Kozan
yolu Aydınlar
köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Ahmet Köksal ile minibüste bulunan Ercan Göktürk
yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:23 Kaynak: AA
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