Osmaniye'de MHP Seçim Minibüsü Kaza Yaptı 2 Yaralı
1 saat önce
Osmaniye'de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralı Kaza yapan seçim minibüsünün Adana Cumhur ittifakı adayı Hüseyin Sözlü'nün seçim çalışmalarını yürüten minibüs olduğu öğrenildiOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye ait seçim minibüsünün devrilmesi...
Osmaniye
'de MHP
seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralı
Kaza yapan seçim minibüsünün Adana
Cumhur ittifakı adayı Hüseyin Sözlü
'nün seçim çalışmalarını yürüten minibüs olduğu öğrenildi
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli
ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP)'ye ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolunun 8'inci kilometresinde Aydınlar
köyü civarında meydana geldi. Ahmet Köksal
idaresinde ki 80 EV 739 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak,yol kenarında ki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ahmet Köksal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ercan Göktürk
yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan seçim minibüsünün Adana Cumhur ittifakı adayı Hüseyin Sözlü'nün seçim çalışmalarını yürüten minibüs olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:54 Kaynak: İHA
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