Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı

12.04.2022 10:51
Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde minibüsle çarpışarak dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde minibüsle çarpışarak dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Kadir O. idaresindeki 27 TA 434 plakalı otomobil, Sumbas ilçesi Küçükçınar köyü yakınlarında Ali B. idaresindeki 80 AD 782 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle dere yatağına devrilen otomobilde sıkışan Kadir O. ve eşi Aysel O, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
O trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı O trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Otomobil, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:53 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den sevindiren haber: Koronavirüs hastalık yapma potansiyelini kaybetti
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement