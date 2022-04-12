Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde minibüsle çarpışarak dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Kadir O. idaresindeki 27 TA 434 plakalı otomobil, Sumbas ilçesi Küçükçınar köyü yakınlarında Ali B. idaresindeki 80 AD 782 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle dere yatağına devrilen otomobilde sıkışan Kadir O. ve eşi Aysel O, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.